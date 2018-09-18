Группа в соцсети со сбором денег семье убитого в Березовском инвалида заблокирована
Сегодня, 09:20Общество
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Группа «ВКонтакте», где шел сбор денег для семьи убитого в Березовском инвалида Дмитрия Рудакова, была заблокирована.
В социальной сети «ВКонтакте» была создана группа для сбора средств семьи инвалида Дмитрия Рудакова, которого убили подростки.
В паблике состояли около 500 человек. Кроме сбора денег участники обменивались новостями о ходе следствия.
Теперь при попытке зайти в группу всплывает надпись «Заблокировано за подозрительные сборы на благотворительные нужды», пишет Ura.ru.
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