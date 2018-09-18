Китаянка-взяточница из Екатеринбурга не избежала тюрьмы до 14-летия сына

Апелляционная просьба гражданки Китая, которая была осуждена за дачу взятки, отсрочить исполнение приговора до 14-летия сына была отклонена Свердловским областным судом.
Гражданка Китая Цзя Яньцзе в 2017 году была приговорена к трем годам лишения свободы за дачу взятки должностному лицу. В принадлежащем ей автосервисе были задержаны 14 мигрантов. Китаянка предложила сотруднику миграционного отдела деньги за то, чтобы их отпустили.
На суде Цзя Яньцзе объяснила свои действия попыткой ускорить процесс задержания. Также китаянка заявила, что плохо знает русский язык и не знакома с законодательством РФ.
Однако суд установил, что Цзя Яньцзе для проживания в России сдала все необходимые экзамены, а значит понимала, что идет против закона.
Летом 2018 года гражданка Китая обратилась в Свердловский областной суд с ходатайством об отсрочке приговора до 14-летия сына. Однако суд просьбу отклонил, так как было установлено, что мальчик сейчас проживает у родственников, а своего жилья у китаянки нет, пишет ЕАН.