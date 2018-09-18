НКО в Нижнем Тагиле реализуют свои проекты на 2,5 млн рублей

Из средств городского бюджета выделены около 2,5 млн рублей. Целью поддержки НКО является привлечение дополнительных ресурсов и добровольческого потенциала жителей к решению проблем местного сообщества.

«Центр материнства и детства» получит 500 тыс. рублей на создание кризисного приюта «Малыш и мама». 117 тыс. рублей будут потрачены на воплощение проекта «Год волонтера» от «Центра общественных инициатив». Также финансирование получат ТОС «Пограничный», районное отделение «Российского общества инвалидов», «Центр развития молодежных инициатив «Успех и разум», благотворительный фонд «Детская жизнь» и «Клуб любителей книги города Нижнего Тагила».