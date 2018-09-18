Омичка подарила новорожденную дочь учительнице из Санкт-Петербурга

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Жительница Омска подозревается в том, что подарила учительнице начальных классов из Санкт-Петербурга новорожденную дочь. Причиной столь необычного подарка стало тяжёлое материальное положение матери.
По версии следствия, омичка познакомилась в сети интернет с жительницей северной столицы России и предложила той взять новорожденную дочь в подарок. Женщина, работающая учителем начальных классов, приехала в Омск и по поддельным документам забрала девочку себе.
Как сообщает «Город55», о преступлении правоохранительные органы узнали от знакомой матери ребёнка. В настоящее время обе женщины находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения и вынесения решения по существу.
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