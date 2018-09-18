Омичка подарила новорожденную дочь учительнице из Санкт-Петербурга

По версии следствия, омичка познакомилась в сети интернет с жительницей северной столицы России и предложила той взять новорожденную дочь в подарок. Женщина, работающая учителем начальных классов, приехала в Омск и по поддельным документам забрала девочку себе.

Как сообщает «Город55», о преступлении правоохранительные органы узнали от знакомой матери ребёнка. В настоящее время обе женщины находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения и вынесения решения по существу.