Приставы Свердловской области выставили на торги арестованное оружие на 2,5 млн руб.
Сегодня, 14:35Общество
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В Свердловской области на торги выставлено оружие, которое приставы изъяли в 2017 — 2018 годах. Общая стоимость всех лотов составляет 2 млн 564 тыс. рублей.
Полный список арестованного оружия можно посмотреть на сайте Территориального управления Росимущества. Там же можно его приобрести.
31 единица оружия на сумму 416 тыс. рублей уже продана. Самый дешевый лот на торгах — это пневматическая винтовка МР-512 за 10 тыс. рублей. Самый дорогой — ружье SAUER 101XT к.30*06 № А002952, продаваемое за 149 тыс. 990 рублей, пишет Znak.
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