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Приставы Свердловской области выставили на торги арестованное оружие на 2,5 млн руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Приставы Свердловской области выставили на торги арестованное оружие на 2,5 млн руб.

Сегодня, 14:35Общество
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