Проектный офис по развитию газификации был создан в Свердловской области

При министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области создан проектный офис по развитию газификации.
В проектный офис вошли все организации, которые занимаются распределением и снабжением газа в Свердловской области.
Подобный проект позволит строить газопроводы, учитывая при этом реальные потребности свердловчан.
Как пояснил министр Николай Смирнов, бывает так, что на новый газопровод не могут набрать потребителей на протяжении двух-трех лет. Организации по снабжению населения газом будут самостоятельно проводить мониторинг потребностей людей в газе. Только после этого в правительстве региона будет происходить расчет средств на расходы.
Поэтому задача проектного офиса уже на стадии проектирования газопроводов до начала финансирования понимать, какой объем потребителей будет в течение трех лет после ввода газопровода в эксплуатацию, сказал Смирнов.