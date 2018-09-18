Проектный офис по развитию газификации был создан в Свердловской области

Как пояснил министр Николай Смирнов, бывает так, что на новый газопровод не могут набрать потребителей на протяжении двух-трех лет. Организации по снабжению населения газом будут самостоятельно проводить мониторинг потребностей людей в газе. Только после этого в правительстве региона будет происходить расчет средств на расходы.