Радиоактивные залежи вывезут из Свердловской области до 2026 года

В 2013 году правительство Свердловской области заключило договор с компанией «РедЗемТехнологии» о вывозе 82 тонн радиоактивных залежей и реабилитации территории до 2026 года.

Монацитовый песок был завезен в Красноуфимский район в прошлом веке с целью производства ядерных зарядов, а также в мирных целях. Однако он не был использован и продолжает храниться на территории муниципалитета.

В сентября 2018 года стартуют работы по ремонту ж/д путей и площадок погрузочной техники, демонтажу аварийных сооружений, а также бетонированию подъездных железнодорожных путей и транспортных площадок.