Радиоактивные залежи вывезут из Свердловской области до 2026 года

Залежи монацитового концентрата, хранящиеся в Красноуфимском районе с 60-х годов прошлого века, будут вывезены из Свердловской области до 2026 года.
В 2013 году правительство Свердловской области заключило договор с компанией «РедЗемТехнологии» о вывозе 82 тонн радиоактивных залежей и реабилитации территории до 2026 года.
Монацитовый песок был завезен в Красноуфимский район в прошлом веке с целью производства ядерных зарядов, а также в мирных целях. Однако он не был использован и продолжает храниться на территории муниципалитета.
В сентября 2018 года стартуют работы по ремонту ж/д путей и площадок погрузочной техники, демонтажу аварийных сооружений, а также бетонированию подъездных железнодорожных путей и транспортных площадок.
На территории режимного предприятия «УралМоноцит» также начнутся подготовительные работы. Дорожные покрытия будут отремонтированы, осуществляется подготовка мест для размещения спецтехники и оборудования, обустроены помещения для персонала, сообщает «Уралинформбюро».