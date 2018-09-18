«Родительский патруль» д/с №137 напомнил тагильчанам о безопасности на дорогах
Сегодня, 13:35Общество
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14 сентября «родительский патруль» д/с №137 совместно с инспекторами ГИБДД Нижнего Тагила вышел на проспект Мира. Участники акции раздавали горожанам памятки и эмблемы, а также фиксировали нарушения пешеходами ПДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участники «Родительского патруля» раздавали памятки по ПДД и эмблемы со световозвращающими элементами, которые изготовили воспитанники детсада №137.
Также «Родительский патруль» фиксировал нарушения пешеходами правил дорожного движения и проводили разъяснительные беседы.
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Цель акции «Родительский патруль» — напомнить о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения для предупреждения несчастных случаев с детьми на дорогах, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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