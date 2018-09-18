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#домахорошо
«Родительский патруль» д/с №137 напомнил тагильчанам о безопасности на дорогах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Родительский патруль» д/с №137 напомнил тагильчанам о безопасности на дорогах

Сегодня, 13:35Общество
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