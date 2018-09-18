Спилили, но не убрали: жители Вагонки жалуются на свалку деревьев в тагильских дворах
Жители Дзержинского района Нижнего Тагила массово пожаловались на неубранный мусор, оставленный после рубки деревьев во дворах. По их словам, управляющие компании не реагируют на просьбы людей.
Похожие ситуации были зафиксированы по адресу Пихтовая, 34, где МКД обслуживает ООО «УК Дзержинского района», а также по адресу Ленинградский проспект, 38, где дома обслуживает ООО УК «Тагилсити».
Жалобы появились в сервисе «Городской контроль» на официальном сайте города 17 и 18 сентября соответственно.
Около месяца УК «Тагилсити» произвела обрезку деревьев и вместо того, чтобы вывезти обрезь, складировали под деревьями. На обращения в УК никаких сдвигов не происходит, а свалка из деревьев растет и мешает прохожим, и никакого порядка во дворе нет. Как и нет никакого благоустройства, пожаловались жильцы дома №38 по адресу Ленинградский проспект.
Дерево спилили две недели назад. 13 сентября УК «Дзержинского района» обещала, что спиленное дерево вывезут 14 сентября. Ситуация не изменилась ни в какую сторону, рассказали жильца дома №34 по улице Пихтовая.
Такая ситуация, вероятно, связана с тем, что управляющие организации желают сэкономить, рассказывают редакции специалисты из сферы ЖКХ.. Поскольку зачастую дворы территориально разбросаны, УК выгоднее единовременно заказать транспорт и утилизировать мусор со всех точек.
В управляющей компании «УК Дзержинского района» в беседе с TagilCIty.ru сообщили, что информация в ближайшее время будет передана мастеру участка. В УК «Тагилсити» оперативный комментарий получить не удалось, поскольку директор Артем Долгов был недоступен для общения с прессой. Ситуация с неубранным мусором находится на контроле главы администрации Дзержинского района Александра Ревенко.