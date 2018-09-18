Спилили, но не убрали: жители Вагонки жалуются на свалку деревьев в тагильских дворах

Похожие ситуации были зафиксированы по адресу Пихтовая, 34, где МКД обслуживает ООО «УК Дзержинского района», а также по адресу Ленинградский проспект, 38, где дома обслуживает ООО УК «Тагилсити».

Жалобы появились в сервисе «Городской контроль» на официальном сайте города 17 и 18 сентября соответственно.

Около месяца УК «Тагилсити» произвела обрезку деревьев и вместо того, чтобы вывезти обрезь, складировали под деревьями. На обращения в УК никаких сдвигов не происходит, а свалка из деревьев растет и мешает прохожим, и никакого порядка во дворе нет. Как и нет никакого благоустройства, пожаловались жильцы дома №38 по адресу Ленинградский проспект.

Дерево спилили две недели назад. 13 сентября УК «Дзержинского района» обещала, что спиленное дерево вывезут 14 сентября. Ситуация не изменилась ни в какую сторону, рассказали жильца дома №34 по улице Пихтовая.

Такая ситуация, вероятно, связана с тем, что управляющие организации желают сэкономить, рассказывают редакции специалисты из сферы ЖКХ.. Поскольку зачастую дворы территориально разбросаны, УК выгоднее единовременно заказать транспорт и утилизировать мусор со всех точек.