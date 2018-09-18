Тагильчанка победила в региональном конкурсе «Доброволец России – 2018»
Сегодня, 10:35ОбществоФото: Тагильский рабочий
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Тагильчанка Елена Жижанова стала победительницей в региональном конкурсе «Доброволец России – 2018» в номинации «Вдохновленные искусством».
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего на конкурс было заявлено более 300 проектов, в финал вышли 30 проектов. Елена Жижанова представила на конкурсе свой проект «Студия инклюзивного танца «Рука в руке», который стал лучшим в номинации «Вдохновленные искусством».
Елена обучает танцам людей с ограниченными возможностями здоровья. Девушка выиграла региональный грант на 100 тысяч рублей и прошла обучение в инклюзивной школе танцев в Самаре.
Сейчас Елена планирует организовать показ мод для людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет «Тагильский рабочий».
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