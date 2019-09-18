Делегация из Беларуси посетила Нижний Тагил с предложением сотрудничества

Вопросы инвестирования и партнёрства глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудил с заместителем начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Алексеем Шило. Он подтвердил готовность белорусской стороны в налаживании сотрудничества в таких направлениях как дорожное строительство, возведение «под ключ» школ, объектов здравоохранения и деловых центров.

Также мы готовы предложить услуги по поставкам теплового оборудования для жилищно-коммунального сектора и транспорта. Соотношение цены и качества будет несравнимо более выгодно по сравнению с европейскими аналогами,отметил Алексей Шило.