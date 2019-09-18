Делегация из Беларуси посетила Нижний Тагил с предложением сотрудничества
18 сентября Нижний Тагил посетила делегация из Республики Беларусь. Целью приезда представителей союзного государства стало обсуждение возможного сотрудничества в реализации программ по строительству и реконструкции жилых домов и социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации.
Вопросы инвестирования и партнёрства глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудил с заместителем начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Алексеем Шило. Он подтвердил готовность белорусской стороны в налаживании сотрудничества в таких направлениях как дорожное строительство, возведение «под ключ» школ, объектов здравоохранения и деловых центров.
Также мы готовы предложить услуги по поставкам теплового оборудования для жилищно-коммунального сектора и транспорта. Соотношение цены и качества будет несравнимо более выгодно по сравнению с европейскими аналогами,отметил Алексей Шило.
Владислав Пинаев в свою очередь выразил надежду на развитие тесного сотрудничества и в других сферах жизни — торговые связи, социальные, туристические и культурные проекты.