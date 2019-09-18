Инструкция после отпуска: на чем сэкономить этой осенью

Сотовая связь. Если вы недавно купили смартфон или только планируете приобрести устройство, у вас есть отличная возможность получить бонусы от МОТИВ: 1000 рублей на баланс или 3 месяца безлимитного скоростного интернета. Одной тысячи хватит для оплаты нескольких месяцев использования «Своего тарифа» или других пакетов услуг оператора. К тому же, «Свой тариф» можно настроить для себя, выбрав нужное вам количество минут и гигабайт.

Бонус действует при покупке в любом магазине на территории России. Чтобы его получить, просто оставьте заявку на сайте или в ближайшем салоне связи оператора. Подробности акции читайте на motivtelecom.ru.

Фото: МОТИВ

Развлечения. Чтобы осенние вечера были интересными, следите за городской афишей, где регулярно анонсируют бесплатные мероприятия: фестивали, выставки, мастер-классы, мероприятия в торговых центрах, которые помогут разнообразить досуг. Отслеживать события можно на сайте и в сообществах ВКонтакте.

Спорт. Пока на улице хорошая погода, замените зал в финтес-центре на занятия на свежем воздухе. Заниматься спортом с той же эффективностью вы можете в ближайшем парке или воркаут-площадках, которые находятся на территории некоторых школ.

Транспорт. Если у вас есть возможность, откажитесь от автомобиля в пользу общественного транспорта и пеших прогулок ранней осенью. А если добираться пешком далеко, можно арендовать велосипед или самокат, например, на ул. Горошникова.

Одежда. Смена сезонов всегда оборачивается покупкой новых вещей. Чтобы сэкономить, приобретайте одежду на следующий период в конце сезона, когда магазины распродают старые коллекции. Если вы совсем не хотите тратить средства, то можете устроить с друзьями вечеринку по обмену вещами. У каждого найдется то, что было куплено, но почти не использовалось.