Пионерский сквер на Вагонке обещают сдать к середине октября
Сегодня, 08:43ОбществоФото: ТРК Телекон
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подрядчики обещают к 15 октября завершить все работы в Пионерском сквере на Вагонке, а чашу фонтана должны привезти уже к концу сентября, сообщает «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Вазу должны привезти из Челябинска. В настоящий момент идет монтаж коммуникаций — прокладывают трубы, устанавливают форсунки. В фонтане установят пять фигурок лягушек из бронзы, проведут подсветку.
Кроме того, в сквере выполнена основная масса работ по озеленению. Подготовлено футбольное поле и оборудуются площадки для детей, появится парковка.
Напомним, Пионерский сквер начали реконструировать в мае этого года. Подряд на работы получила компания «Стройрегион».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей