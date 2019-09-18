Пионерский сквер на Вагонке обещают сдать к середине октября

Вазу должны привезти из Челябинска. В настоящий момент идет монтаж коммуникаций — прокладывают трубы, устанавливают форсунки. В фонтане установят пять фигурок лягушек из бронзы, проведут подсветку.

Кроме того, в сквере выполнена основная масса работ по озеленению. Подготовлено футбольное поле и оборудуются площадки для детей, появится парковка.