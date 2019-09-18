Приговор по делу об убийству Чумарина оставлен Свердловским облсудом без изменений

Приговор Ленинского районного суда от 3 июня 2019 года, по которому подозреваемый в убийстве Самат Хазипов осуждён на 12 лет, облсуд оставил без изменений. Также Хазипов отсидит ещё один год за имущественное преступление.

Напомним, хоккеист Александр Чумарин пропал 2 июня 2017 года по дороге из кафе «Девичья башня». По версии следствия, он поссорился с Хазиповым, и тот нанёс хоккеисту ножевое ранение в живот. После чего на машине знакомого Гора Мхитаряна вывез Чумарина на карьер и сбросил вниз. Тело пропавшего до сих пор не найдено.

Сам Хазипов свою вину отрицает, считает, что уголовное дело против него сфабриковано, а к убийству причастен главный свидетель Гор Мхитарян.