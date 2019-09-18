СКР начал расследовать дело о смерти жительницы Алапаевска от побоев

По результатам проверки дело может быть переквалифицировано на более тяжелый состав преступления. По предварительной информации, женщина умерла после избиения сыном.

Напомним, о деле сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин, он подчеркнул, что весной этого года полиция отказала в возбуждении уголовного дела по статье «Истязание», а в сентябре женщина умерла, якобы после очередных побоев от сына.