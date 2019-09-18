СКР начал расследовать дело о смерти жительницы Алапаевска от побоев
Сегодня, 11:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственное управление СКР по Свердловской области начало расследование дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после смерти 57-летней Натальи Кротовой из Алапаевска, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По результатам проверки дело может быть переквалифицировано на более тяжелый состав преступления. По предварительной информации, женщина умерла после избиения сыном.
Напомним, о деле сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин, он подчеркнул, что весной этого года полиция отказала в возбуждении уголовного дела по статье «Истязание», а в сентябре женщина умерла, якобы после очередных побоев от сына.
Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых рассказал, что в июне Кротова написала в полицию заявление, в котором просила не привлекать к административной ответственности сына.
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