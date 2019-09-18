Студенту УрГЭУ пригрозили отчислением из-за подозрений в гомосексуализме

По словам молодого человека, руководитель университета пригласил его на разговор. В ходе беседы директор сообщил о мониторинге соцсетей студентов, и что он выявил у студента наличие подписки на группу ЛГБТ. После этого проректор по воспитательной работе предложил парню забрать документы, чтобы «не порочить имя вуза». Также проректор отметил, что у студента розовый телефон, а «наличие у него девушки не оправдывает и не доказывает его сексуальную ориентацию».