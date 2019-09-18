Студенту УрГЭУ пригрозили отчислением из-за подозрений в гомосексуализме
Сегодня, 18:48ОбществоФото: pixabay.com
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Студент Уральского государственного экономического университета рассказал, что руководство вуза угрожало ему отчислением из-за подписки в соцсети на группу ЛГБТ, сообщает ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам молодого человека, руководитель университета пригласил его на разговор. В ходе беседы директор сообщил о мониторинге соцсетей студентов, и что он выявил у студента наличие подписки на группу ЛГБТ. После этого проректор по воспитательной работе предложил парню забрать документы, чтобы «не порочить имя вуза». Также проректор отметил, что у студента розовый телефон, а «наличие у него девушки не оправдывает и не доказывает его сексуальную ориентацию».
От молодого человека потребовали характеристики из школы и места работы, чтобы выяснить является ли он геем. Сам проректор мониторинг соцсетей у студентов не отрицает. По его словам, руководство должно следить за моральным обликом учащихся.
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