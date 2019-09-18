Суд вынес приговор тагильским полицейским, обвиняемым в избиении Максима Червоткина
Сегодня, 18 сентября, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор трём полицейским, которые обвинялись в избиении Максима Червоткина, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Бывшие сотрудники уголовного розыска Анатолий Леонов, Денис Бородачев и Антон Лобанов обвинялись по 286 статье УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены с применением насилия и с угрозой его применения, с применением специальных средств».
В ходе судебного следствия установлено, что 3 октября 2018 года Максим Червоткин был вызван в отдел полиции № 21. После этого полицейские с помощью угроз пытались заставить мужчину признаться в «совершении какого-либо преступления».
Червоткин отказался, пояснив, что ничего противозаконного не совершал. Тогда полицейские начали его избивать. Установлено, что один из них нанёс потерпевшему не менее шести ударов, второй и третий — не менее, чем по 16 ударов. Также обвиняемые заставляли Червоткина приседать и отжиматься, сковывали его наручниками и надевали пакет на голову. Вечером 4 октября задержанный был отпущен.
Суд назначил Анатолию Леонову наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, Антону Лобанову и Денису Бородачеву в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы каждому. Кроме того, всем троим подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.