Суд вынес приговор тагильским полицейским, обвиняемым в избиении Максима Червоткина

Бывшие сотрудники уголовного розыска Анатолий Леонов, Денис Бородачев и Антон Лобанов обвинялись по 286 статье УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены с применением насилия и с угрозой его применения, с применением специальных средств».

В ходе судебного следствия установлено, что 3 октября 2018 года Максим Червоткин был вызван в отдел полиции № 21. После этого полицейские с помощью угроз пытались заставить мужчину признаться в «совершении какого-либо преступления».

Червоткин отказался, пояснив, что ничего противозаконного не совершал. Тогда полицейские начали его избивать. Установлено, что один из них нанёс потерпевшему не менее шести ударов, второй и третий — не менее, чем по 16 ударов. Также обвиняемые заставляли Червоткина приседать и отжиматься, сковывали его наручниками и надевали пакет на голову. Вечером 4 октября задержанный был отпущен.