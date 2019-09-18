Свердловские следователи проверят подростков, подозреваемых в нападениях на прохожих
Сегодня, 23:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области сообщило о том, что проводит проверку по поступившей информации о противоправных действиях подростков в одном из сёл Камышловского района.
По предварительным данным, группа подростков с начала 2019 года неоднократно нападала на своих сверстников и взрослых людей, и избивала их. Моменты нападения снимались на телефон и позже публиковались в социальных сетях.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следователи совместно с сотрудниками полиции проверяют достоверность поступивших сведений. Устанавливается действительное наличие указанной группы подростков в одном из сёл Камышловского района и факт её участия в противоправных действиях. В случае, если информация подтвердится, то ей будет дана надлежащая правовая оценка.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей