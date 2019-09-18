Турчак прокомментировал ситуацию с приговором российскому актеру Устинову

Устинов осужден на 3,5 года за применение насилия по отношению к сотруднику ОМОН в ходе несанкционированного митинга 3 августа в Москве.

Политик подчеркнул, что пересмотрел в интернете много видео с несанкционированного мероприятия и на записях видно, что актер просто стоял около входа в метрополитен, никого не трогая, и задержание для него стало неожиданностью.

В момент задержания, он, естественно, попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал,отметил Турчак.

Секретарь генерального совета партии также заметил, что россияне, защищающие Устинова, справедливо возмущены.