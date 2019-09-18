Утверждена дата опроса по строительству храма в Екатеринбурге

В опросе будут участвовать жители города, которые имеют регистрацию в Екатеринбурге, то есть 1,85 млн человек. Мероприятие пройдет на 44 участках.

В опроснике предложены три участка на выбор: площадка на месте бывшего Уральского приборостроительного завода, пустырь на пересечении улиц Фурманова-Белинского и площадка за Макаровским мостом. Подсчет проведёт избирком Екатеринбурга.

На данный момент ни одна площадка не подготовлена к строительству храма. Каждая из них находится сейчас в собственности или в аренде.