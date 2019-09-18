В банке Нижнего Тагила выявили поддельную купюру

В Нижнем Тагиле в одном из банковских отделений была обнаружена поддельная 500-рублевая купюра, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
На место выехали сотрудники полиции, которые изъяли купюру с признаками подделки и направили ее на экспертизу, которая показала, что ассигнация действительно является подделкой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Сотрудники полиции установили, что купюра поступила в банк с выручкой от одного из предпринимателей, деньги были собраны с нескольких торговых точек, поэтому установить откуда именно поступила подделка — невозможно.
На территории Нижнего Тагила за первое полугодие 2019 года зарегистрировано 15 фактов сбыта поддельных денег. Чаще всего среди подделок встречаются купюры номиналом пять тысяч рублей (80%), купюры номиналом тысяча рублей составляют 15% от общего числа.