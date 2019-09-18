В банке Нижнего Тагила выявили поддельную купюру

На место выехали сотрудники полиции, которые изъяли купюру с признаками подделки и направили ее на экспертизу, которая показала, что ассигнация действительно является подделкой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Сотрудники полиции установили, что купюра поступила в банк с выручкой от одного из предпринимателей, деньги были собраны с нескольких торговых точек, поэтому установить откуда именно поступила подделка — невозможно.