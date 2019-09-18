В Екатеринбурге построят второй Центр медицины катастроф
Сегодня, 14:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала появится еще один Центр медицины катастроф, его планируют построить на Широкой Речке, где уже стоит первое здание центра. Стоимость объекта — 335,9 миллиона рублей, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь здания, согласно техническому заданию, составит более шести тысяч квадратных метров. В одной части строения расположатся помещения для научно-исследовательской деятельности и медицинского отряда, во второй — разместится спецтехника.
Здание должно состоять из четырех этажей и тренировочной площадки, помимо этого, подрядчик должен благоустроить территорию. Электронный аукцион состоится 25 сентября, после этого победитель торгов обязан сразу же приступить к работе.
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