В Екатеринбурге захватили отделение «Почты России»

Люди забаррикадировались в помещении и отказывались его покидать, пока их не обслужат. Как сообщила одна из посетительниц, персонал почты отказался работать, а затем и вовсе выключили в помещении свет.

Представительница почтового отделения рассказала, что возникли проблемы с кадрами и 17 сентября на смене была только руководитель отделения. В пресс-службе «Почты России» подчеркнули, что проблема связана с больничными сотрудников и обещали, что на следующий день направят в отделение сотрудников из мобильной группы почтамта.