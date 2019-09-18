В Екатеринбурге захватили отделение «Почты России»

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Минувшим вечером в Екатеринбурге посетители захватили отделение «Почты России» на Виз-бульваре, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Люди забаррикадировались в помещении и отказывались его покидать, пока их не обслужат. Как сообщила одна из посетительниц, персонал почты отказался работать, а затем и вовсе выключили в помещении свет.
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Видео: е1.ru
Представительница почтового отделения рассказала, что возникли проблемы с кадрами и 17 сентября на смене была только руководитель отделения. В пресс-службе «Почты России» подчеркнули, что проблема связана с больничными сотрудников и обещали, что на следующий день направят в отделение сотрудников из мобильной группы почтамта.
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