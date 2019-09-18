В новом учебном году 13 тысяч тагильских школьников пройдут тесты на риск наркомании
Более 13 тысяч школьников Нижнего Тагила планируется опросить в рамках социально-психологического теста, который выявляет уровень риска наркомании среди молодёжи, сообщает пресс-служба администрации.
Об этом на заседании антинаркотической комиссии рассказала руководитель сектора организации дополнительного образования, воспитательной работы и отдыха детей управления образования Татьяна Басова. По её словам, такие тесты проводятся в Нижнем Тагиле уже пять лет, и с каждым годом растёт количество опрашиваемых детей. В анкете школьникам предлагается ответить на 82 вопроса.
В 2017-2018 учебном году участие в нем приняли 97,6% из 7157 человек, в прошлом — уже 98,3% из подлежащих тестированию 10647 школьников, а в наступившем году мы планируем провести анкетирование уже 13891 юного тагильчанина,рассказала Татьяна Басова.
По итогам тестирования удаётся выявлять те образовательные учреждения, где уровень риска употребления наркотиков и психотропных веществ повышен. После чего руководству школ сотрудники наркодиспансера дают рекомендации по профилактике наркомании.