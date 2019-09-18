В сети мошенники собирают деньги на ремонт и билеты нижнетагильских театров

Как выяснило TagilCity.ru, девушка «помогает» не только «Маленькому театру»: в переписке с журналистом сообщила, что ведётся сбор средств на ремонт Молодёжного театра Нижнего Тагила. Директор самого учреждения Наталья Мозжакова заверила наше издание, что впервые слышит об этом. По её словам, театр действительно призывал жителей приносить им вещи для дальнейшего использования как инвентаря и декораций, однако ни о каком сборе денег речи не шло.

Фото: «ВКонтакте»

То же самое произошло и с проектом «Маленький театр». Творческое объединение тагильских артистов объявило о сборе средств на mt-tagil.com, а также просило поклонников помочь с обеспечением инвентарём, декорациями и прочего оборудования на добровольной основе в обмен на подарки от артистов. Вскоре поклонники сообщили, что через соцсети с ними связалась пользователь зарегистрированный под именем Зинаида Осипова, которая якобы продаёт билеты на выступления и попросила оплатить их через интернет.

Я попыталась с ней связаться, спросила, какое отношение она имеет к нашему театру, а она сказала, что работает от себя, и всё, больше не отвечала,рассказала TagilCity.ru один из участников проекта «Маленький театр» Анна Каратаева.

По словам Каратаевой, в полицию по данному поводу она стала обращаться.

Когда журналист TagilCity.ru связался с Осиповой и спросил о необходимой сумме на ремонт Молодёжного театра, та сказала, что не хватает 3700 рублей, и предложила перевести деньги. После сообщения, что, по словам, работников театров, «девушка» не имеет никакого отношения, она тут же попрощалась и больше в диалог не вступала.

Ранее в кинотеатре «Красногвардеец» заявили, что в Нижнем Тагиле действуют мошенники, которые через соцсети сообщают о проведении кастинга на роль в сериале и за деньги обещают сделать «индивидуальную карту актера».

Фото: страница кинотеатра «Красногвардеец» во «ВКонтакте»