В Свердловской области педофил-убийца получил пожизненный срок

Следствием установлено, что преступления были совершены в период с августа по сентябрь прошлого года в разных городах области. От действий мужчины пострадали четыре женщины, мужчина и девочка 2009 года рождения. Подсудимый нападал на своих жертв с целью завладения их имуществом. В результате двое потерпевших — женщина и ребенок скончались. Двое потерпевших — жители Каменска-Уральского и Челябинска — выжили благодаря своевременно оказанной медпомощи. В качестве оружия мужчина использовал молоток или разводной ключ, наносил удары, а затем похищал имущество.