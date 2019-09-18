В Свердловской области педофил-убийца получил пожизненный срок
45-летний житель Свердловской области осужден за изнасилование ребенка, покушение на убийство и убийство двоих человек, в том числе несовершеннолетней, сообщает СУ СКР по региону.
Следствием установлено, что преступления были совершены в период с августа по сентябрь прошлого года в разных городах области. От действий мужчины пострадали четыре женщины, мужчина и девочка 2009 года рождения. Подсудимый нападал на своих жертв с целью завладения их имуществом. В результате двое потерпевших — женщина и ребенок скончались. Двое потерпевших — жители Каменска-Уральского и Челябинска — выжили благодаря своевременно оказанной медпомощи. В качестве оружия мужчина использовал молоток или разводной ключ, наносил удары, а затем похищал имущество.
Одно из преступлений произошло в Каменске-Уральском. 36-летний местный житель пригласил злоумышленника к себе домой, где распивал с ним спиртное. Позже подсудимый нанес удары по голове хозяину квартиры, тот потерял сознание. Полагая, что мужчина скончался, преступник решил изнасиловать его девятилетнюю падчерицу. Затем он убил ребенка с целью сокрытия следов преступления.
Экспертизой установлено, что на момент совершения преступлений мужчина отдавал отчет своим действиям. Суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.