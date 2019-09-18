В Свердловской области за 90 миллионов рублей благоустроят воинские захоронения
Сегодня, 13:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В рамках реализации программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» муниципалитетам региона выделят 90 миллионов рублей, сообщает правительство Свердловской области.
Деньги пойдут на реставрацию и благоустройство воинских захоронений в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы.
Начать мероприятия по благоустройству готовы уже в нескольких свердловских муниципалитетах. Например, в Нижнем Тагиле и Березовском благоустроят Парки Победы, в Камышлове — Аллею Славы, в Шалях приступят к ремонту мемориальных комплексов в честь защитников Отечества.
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