В Свердловской области за 90 миллионов рублей благоустроят воинские захоронения

Деньги пойдут на реставрацию и благоустройство воинских захоронений в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы.

Начать мероприятия по благоустройству готовы уже в нескольких свердловских муниципалитетах. Например, в Нижнем Тагиле и Березовском благоустроят Парки Победы, в Камышлове — Аллею Славы, в Шалях приступят к ремонту мемориальных комплексов в честь защитников Отечества.