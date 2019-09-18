В Тюмени пройдёт выставка современного искусства с участием тагильских художников
С 18 сентября по 17 ноября в Тюмени в музейном комплексе И. Я. Словцова будет проходить выставка «Всё не то, чем кажется». Спецпроект реализован в рамках 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Курирует выставку выпускник Нижнетагильского худграфа Владимир Селезнёв.
Фантазийные ландшафты и герои, сказочные миры нашего детства, туманные представления о советском прошлом, загадочное пространство виртуальной реальности — 35 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Тагила и других регионов России воплотили актуальные мифы в своих произведениях,говорится в анонсе мероприятия.
Помимо Владимира Селезнёва, к выставке имеют отношение ещё трое тагильчан, но как отмечает сам куратор, художники уже не живут в Нижнем Тагиле.
Кроме меня в качестве куратора — ещё художники Аня и Виталий Черепановы и Иван Снигирев выпускник Тагильского худграфа,рассказал TagilCity.ru Владимир Селезнёв.
Выставка «Всё не то, чем кажется» на языке современного искусства рассказывает, как может выглядеть реальность за пределами обычного понимания. На выставке будут представлены работы на темы: мифов, построения фантазийных ландшафтов, сказочных миров детства, а также манипуляций со словом или знаком.
5-я Уральская индустриальная биеннале пройдет с 12 сентября по 1 декабря в Екатеринбурге и городах Уральского региона, и будет посвящена теме бессмертия.