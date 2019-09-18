В Тюмени пройдёт выставка современного искусства с участием тагильских художников

Фантазийные ландшафты и герои, сказочные миры нашего детства, туманные представления о советском прошлом, загадочное пространство виртуальной реальности — 35 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Тагила и других регионов России воплотили актуальные мифы в своих произведениях,говорится в анонсе мероприятия.

Помимо Владимира Селезнёва, к выставке имеют отношение ещё трое тагильчан, но как отмечает сам куратор, художники уже не живут в Нижнем Тагиле.

Кроме меня в качестве куратора — ещё художники Аня и Виталий Черепановы и Иван Снигирев выпускник Тагильского худграфа,рассказал TagilCity.ru Владимир Селезнёв.

Выставка «Всё не то, чем кажется» на языке современного искусства рассказывает, как может выглядеть реальность за пределами обычного понимания. На выставке будут представлены работы на темы: мифов, построения фантазийных ландшафтов, сказочных миров детства, а также манипуляций со словом или знаком.

Фото: группа "Вконтакте" "Бессмертие в Тюмени"