«Я страдаю СССР». Жительница Нижнего Тагила в одиночку открыла музей советской эпохи

Этого музея нет ни на одной карте города. В собственном доме на Новой Кушве Ирина Евдокимова создала выставку, посвященную Советскому Союзу. Здесь хранятся памятные монеты и мебель полувековой давности, садовые инструменты 40-х годов и радиоприемники из 80-х - прямо в комнатах на первом этаже, разделённых коридором. Одна комната воссоздает советскую спальню, а другая — кухню. Здесь главный, и самый первый, экспонат — буфет, доставшийся Евдокимовой от предыдущей хозяйки дома. Его наличие было основным условием покупки.

Я тогда сказала: «Буфет оставишь, дом куплю»,вспоминает Ирина Евдокимова.

С тех пор «советского» в доме прибавилось. Евдокимова учёта не ведёт, но старается запоминать, что и как ей досталось. Одним из первых коллекцию пополнил пузатый самовар, который отдала соседка. Остальные приносят знакомые, некоторые она покупает в антикварных магазинах или на рынке. Бывает, кто-то сообщает о давно хранившихся вещах где-то на чердаке или в подвале. Тогда Ирина Васильевна снаряжает детей в путь, чтобы забрать их.

Позвонила знакомая из Горноуральска, сказала, что женщина в Лае продает дом и там у неё аппаратуры всякой разной. Мы поехали, я детей взяла с собой. Знают, что если не поедут, для мамы будет шок, вспоминает Ирина Васильевна.

В музее также есть «уголок Сталина», который у Евдокимовых пользуются особым почётом. Тут расположен календарь за 1979 год, посвященный 100-летию рождения советского вождя, газета «Тагильский Рабочий» от 9 мая 1945 года, чеканка Иосифа Виссарионовича, книги.

Музеем Ирина Евдокимова занимается для себя и для более младшего поколения. Говорит, что хочет оставить детям и внукам историю советского прошлого, чтобы они помнили, как жили их бабушки и прабабушки.

У музея есть свои посетители. По словам Евдокимовой, чаще всего они приходят на праздники. Для желающих она устраивает бесплатные экскурсии.

Никогда не рассматривала музей как коммерческую деятельность. Дети приходят и, я бесплатно рассказываю. Всё бесплатно, всё для людей, всё как в Советском Союзе, сказала Евдокимова.

Более того, по словам женщины, она стремится рассказать о своём музее «всем и вся». Люди, объясняет Ирина Васильевна, бывают разные, порой недобросовестные.

Евдокимова уже 30 лет работает тамадой. Вместе с мужем Юрием она организовывает массовые гулянья в новом доме, который специально купили напротив пустыря. Как дети СССР, они возрождают для себя 1 мая, День Победы, 7 ноября. О праздниках женщина сообщает в «Одноклассниках».

День Великой Октябрьской революции, который сейчас официально не отмечается, является особенным днём в семье Ирины Васильевны. Ежегодно к ним приезжает толпа гостей, некоторых женщина даже не знает. За несколько недель до праздника её муж отращивает бороду, как у Ленина, а в знаменательный день надевает костюм в стиле советской эпохи. Ирина Васильевна тоже наряжается: в прошлом году она была Надеждой Крупской. На Масленицу для гостей у хозяйки всегда готов целый шкаф вещей: плащи, юбки, платки, для мужчин — фуражки с цветами, как раньше.

Важным Днем в году также является 9 мая. Муж одевается полностью в форму Красной армии: галифе, гимнастерка, плащ-палатка, пилотка. В этом году супруги посетили Волгоград именно в День Победы и там, по их мнению, стали звездами, впечатлив местных жителей.

Мы поехали в этом костюме. Нас на телевидение сняли, в радио мы попали. В общем, мы опять звёзды, как всегда, рассказала Ирина Евдокимова.

В 2015 году её садовый участок занял первое место в ежегодном конкурсе. Советский вымпел стал призом. Сейчас на стене музея в рамке красуется фото из газеты: