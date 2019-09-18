Юная тагильчанка победила во Всероссийском конкурсе артистов балета
Сегодня, 18:28ОбществоФото: Дворец культуры имени И.В.Окунева
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Тагильчанка Елизавета Мазуркевич стала лауреатом II Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в младшей возрастной группе от 16 до 19 лет. Соревнования проходили с 13 по 18 сентября в Ярославле, сообщает Культура. рф.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году конкурс проходил по специальности «Современный танец в музыкальном театре». В состав жюри вошли российские хореографы, ведущие солисты балета, педагоги, руководители театров. Возглавил жюри народный артист СССР Юрий Григорович.
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