Журналист-гей прокомментировал ситуацию с угрозами отчисления студента УрГЭУ
Сегодня, 20:02ОбществоФото: Личная страница Антона Красовкого во ВК
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Журналист Антон Красовский порекомендовал студенту Уральского государственного экономического университета пойти учиться в другой вуз, пишет Ура.ру.
Сам Красовский является открытым геем и имеет положительный ВИЧ-статус. Ранее он баллотировался на пост мэра Москвы. Журналист посоветовал студенту уходить из вуза:
Я не знаю, что это за вуз. Какой-то… что-то там сказал. Студенту рекомендую поступать в другое учебное заведение, сказал журналист.
Ранее СМИ сообщили, что проректор УрГЭУ уличил одного из студентов в нетрадиционной ориентации и потребовал, чтобы молодой человек забрал документы из учебного заведения. Причиной сделанных выводов стала группа в соцсети, в которой состоял студент.
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