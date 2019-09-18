Журналист-гей прокомментировал ситуацию с угрозами отчисления студента УрГЭУ

Сам Красовский является открытым геем и имеет положительный ВИЧ-статус. Ранее он баллотировался на пост мэра Москвы. Журналист посоветовал студенту уходить из вуза:

Я не знаю, что это за вуз. Какой-то… что-то там сказал. Студенту рекомендую поступать в другое учебное заведение, сказал журналист.