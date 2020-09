Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Центрального банка Российской Федерации в пятницу, 18 сентября, решил не менять размер ключевой ставки — 4,25% годовых.

В регуляторе рассказали, что в последние месяцы цены в стране растут быстрее, чем ожидалось. Об этом информирует News.ru. Цены в России растут быстрее из-за активного восстановления спроса после режима самоизоляции и падения стоимости рубля. По мнению экспертов, Центробанк желает оставить себе пространство для дальнейшего маневра. Если осенью ситуация с китайской коронавирусной инфекцией в РФ ухудшится, то ЦБ снова понизит ключевую ставку, и таким образом поддержит национальную экономику. Отметим, что за последние полгода пауза в изменении размера ключевой ставки Банком России стала первой. Так начиная с апреля ведомство активно снижало ее: с 6% до 4,25% — самого низкого уровня за всю историю. Перед заседанием 18 сентября руководство Центробанка делало намеки на возможное дальнейшее снижение ставки. Так об этом во время Московского финансового форума говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, топ-менеджеры Банка России и вправду обсуждали наличие некоего пространства для смягчения денежно-кредитной политики. Однако тут все зависит от динамики распространения коронавируса COVID-19, роста инфляции и экономики в целом.

