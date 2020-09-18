Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Цены в России растут быстрее из-за активного восстановления спроса после режима самоизоляции и падения стоимости рубля. По мнению экспертов, Центробанк желает оставить себе пространство для дальнейшего маневра. Если осенью ситуация с китайской коронавирусной инфекцией в РФ ухудшится, то ЦБ снова понизит ключевую ставку, и таким образом поддержит национальную экономику.