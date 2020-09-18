Экс-главу екатеринбургского УМВД задержали в Москве по подозрению во взяточничестве

По словам инсайдера, Трифонова задержали за получение взятки от заместителя председателя банка «Кольцо Урала». Также был задержан и взяткодатель. На данный момент в банке проводится обыск.
По данным издания, против Трифонова дал показания арестованный бывший начальник управления экономического безопасности и противодействия коррупции Екатеринбурга Эдуард Воронин. Он сообщил, что был посредником при передаче Трифонову 10 миллионов рублей.
В 2017 году Трифонов был переведен из Екатеринбурга на должность министра внутренних дел Карачаево-Черкессии. 5 ноября 2019 года он был уволен президентом РФ Владимиром Путиным без явных на то причин.
Ранее в Москве судом был вынесен приговор в отношении брата свердловского депутата Андрея Альшевских. Владимира приговорили к четырем годам лишения свободы. Оба его подельника были осуждены на четыре года и четыре года и два месяца соответственно. Его обвинили в хищении средств с банковских депозитариев в нескольких регионах страны. Общая сумма ущерба составила 2,6 миллиона долларов.