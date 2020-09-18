Экс-главу екатеринбургского УМВД задержали в Москве по подозрению во взяточничестве

Ранее в Москве судом был вынесен приговор в отношении брата свердловского депутата Андрея Альшевских. Владимира приговорили к четырем годам лишения свободы. Оба его подельника были осуждены на четыре года и четыре года и два месяца соответственно. Его обвинили в хищении средств с банковских депозитариев в нескольких регионах страны. Общая сумма ущерба составила 2,6 миллиона долларов.