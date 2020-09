Экс-главу екатеринбургского УМВД задержали в Москве по подозрению во взяточничестве

Бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова задержали в Москве сотрудники ФСБ по подозрению во взяточничестве, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.

По словам инсайдера, Трифонова задержали за получение взятки от заместителя председателя банка «Кольцо Урала». Также был задержан и взяткодатель. На данный момент в банке проводится обыск. По данным издания, против Трифонова дал показания арестованный бывший начальник управления экономического безопасности и противодействия коррупции Екатеринбурга Эдуард Воронин. Он сообщил, что был посредником при передаче Трифонову 10 миллионов рублей. В 2017 году Трифонов был переведен из Екатеринбурга на должность министра внутренних дел Карачаево-Черкессии. 5 ноября 2019 года он был уволен президентом РФ Владимиром Путиным без явных на то причин. Ранее в Москве судом был вынесен приговор в отношении брата свердловского депутата Андрея Альшевских. Владимира приговорили к четырем годам лишения свободы. Оба его подельника были осуждены на четыре года и четыре года и два месяца соответственно. Его обвинили в хищении средств с банковских депозитариев в нескольких регионах страны. Общая сумма ущерба составила 2,6 миллиона долларов. Брат свердловского депутата Альшевских осужден за хищение 2,6 млн долларов

