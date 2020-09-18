Известный питерский художник прочтет лекцию на «Демидов-фесте» в Черноисточинске

Мероприятие пройдёт в посёлке Черноисточинск 26 сентября. Абих не только прочтёт лекцию, но и нарисует произведение на глазах и зрителей.
Владимир Абих родился в Екатеринбурге, сейчас он проживает в Санкт-Петербурге и является участником многих программ.
Также он является обладателем многих престижных наград.
Напомним, что на «Демидов-фесте» будут представлены 24 вида деятельности. В здании старого демидовского завода пройдут выставка работ художников, чузыкальные концерты, мастер-классы, лекции и другие мероприятия. Также запланировано проведение велоквеста по Черноисточинску и краеведческий тест.