Известный питерский художник прочтет лекцию на «Демидов-фесте» в Черноисточинске

Известный художник Владимир Абих из Санкт-Петербурга будет участвовать в «Демидов-фесте», сообщает АН «Между строк».

Мероприятие пройдёт в посёлке Черноисточинск 26 сентября. Абих не только прочтёт лекцию, но и нарисует произведение на глазах и зрителей. Владимир Абих родился в Екатеринбурге, сейчас он проживает в Санкт-Петербурге и является участником многих программ. Также он является обладателем многих престижных наград. Напомним, что на «Демидов-фесте» будут представлены 24 вида деятельности. В здании старого демидовского завода пройдут выставка работ художников, чузыкальные концерты, мастер-классы, лекции и другие мероприятия. Также запланировано проведение велоквеста по Черноисточинску и краеведческий тест. Фест на заводе Демидова: что ждет гостей в новой «АртРезиденции» под Нижним Тагилом

