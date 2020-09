МинЖКХ опровергло заявление о строительстве завода по переработке мусора в Дегтярске

В министерстве ЖКХ опровергли заявление о строительстве мусороперерабатывающего завода в Дегтярске, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, решение о месте строительства мусороперерабатывающего завода около Екатеринбурга еще не принято. Для этого необходимо провести гидрогеологические изыскания. Сейчас документация по проведению открытого конкурса на заключение концессионного соглашения проходит проверку. Концессионера выберут после распоряжения правительства Свердловской области. Ранее Николай Смирнов заявлял, что в течение трех лет в Свердловской области будут построены более 10 мусоросортировочных комплексов. Напомним, что накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что одним из вариантов размещения мусороперерабатывающего комплекса может стать Дегтярск. Как в Нижнем Тагиле провести субботник с участием регоператора

Related news: Как в Нижнем Тагиле провести субботник с участием регоператора

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter