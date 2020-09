На Урале двум сбытчикам фальшивых купюр грозит до восьми лет лишения свободы

В Екатеринбурге обвиняемые в сбыте фальшивых купюр предстанут перед судом. Им грозит до восьми лет лишения свободы за совершенное преступление, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

28-летние Мухамед и Давуд обвиняются по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег) и части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). По словам официального представителя главка, обвиняемые в регион прибыли из ХМАО, жили в Екатеринбурге. По версии следствия, мужчины приобрели в интернет-магазине несколько фальшивых пятитысячных купюр, после чего расплачивались ими в магазинах Первоуральска, Каменска-Уральского и Белоярского района. По территории региона они ездили на Volkswagen Touareg. По словам руководителя пресс-службы ведомства Валерия Горелых, определить на первый взгляд, что купюры поддельные — проблематично. У них были и водяные знаки и даже защитная лента. Чтобы прибыль от обмана продавцов оказалась максимальной, злоумышленники покупали товары незначительной стоимости, типа чипсов, печенья, минеральной воды или пачки сигарет, лишь однажды потратились на торт,заявил Горелых. Сотрудники подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики (УЭБиПК) областного ГУ МВД и их коллеги из ОВД Каменска-Уральского выявили и задержали двух молодых людей, у которых позднее были изъяты восемь купюр с номиналом в пять тысяч каждая. Обоим мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы по статьям, которые им были вменены. Ранее на железнодорожном вокзале Екатеринбурга был пойман житель европейской части России, который расплатился «игрушечной» купюрой за проживание в отеле. В Екатеринбурге мужчина заплатил за гостиницу мокрой игрушечной купюрой и был пойман

