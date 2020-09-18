На Урале двум сбытчикам фальшивых купюр грозит до восьми лет лишения свободы

Сотрудники подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики (УЭБиПК) областного ГУ МВД и их коллеги из ОВД Каменска-Уральского выявили и задержали двух молодых людей, у которых позднее были изъяты восемь купюр с номиналом в пять тысяч каждая.