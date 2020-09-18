«Подпись не моя». «Мотив» требует от тагильчанина выплатить долг в 18 тысяч рублей

На данный момент мне пришли два письма. Одно — 16 августа о том, что я им («Мотиву» — прим. ред.) должен шестнадцать с чем-то тысяч, потом в сентябре пришло — уже восемнадцать я им должен. Ну, вот на восемнадцати остановились. Дело в том, что я не пользуюсь этой связью, то есть этой симкой. Ей кто-то пользуется, на ней растут долги, а с меня хотят эти деньги поиметь, будем так говорить, рассказывает Андрей.