«Подпись не моя». «Мотив» требует от тагильчанина выплатить долг в 18 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле компания «Мотив» требует от местного жителя оплатить долг по сим-карте в размере 18 тысяч рублей. Об этом TagilCity.ru рассказал сам тагильчанин Андрей. Мужчина утверждает, что никогда не пользовался данным номером.

Мужчина рассказал, что всегда исправно оплачивал сотовую связь. Однако недавно ему пришло письмо от компании «Мотив», что он является должником. На данный момент мне пришли два письма. Одно — 16 августа о том, что я им («Мотиву» — прим. ред.) должен шестнадцать с чем-то тысяч, потом в сентябре пришло — уже восемнадцать я им должен. Ну, вот на восемнадцати остановились. Дело в том, что я не пользуюсь этой связью, то есть этой симкой. Ей кто-то пользуется, на ней растут долги, а с меня хотят эти деньги поиметь, будем так говорить, рассказывает Андрей. Мужчина пошел разбираться в офис компании Мотив на проспекте Ленина, 69. Сотрудники предоставили ему копию договора на сим-карту. Там было число 30.09.2004 год. Но подпись на договоре не моя. Я так не подписываюсь. Я свою подпись знаю. И они мне говорят, что вы должны вот такую-то сумму. Я говорю, так у меня даже этого телефона нет, я никогда его не регистрировал, я им не пользуюсь, делится Андрей. Чтобы добиться правды мужчина обратился в прокуратуру, а затем к юристам. В результате в адрес компании было направлено встречное письмо. Однако «Мотив» проигнорировал его, отмечает Андрей. После этого Андрей получил уведомление о направлении иска в суд. Тагильчанин намерен провести почерковедческую экспертизу на определение подлинности подписи. Кроме того, он не понимает, почему о задолженности компания заявила только через 16 лет. Еще бы немножко подождали, до миллиона накопили, а потом мне бы сообщили о том, что я должен. Серьезно. Вроде компания «Мотив» серьезная организация, но как-то поступают некрасиво, неграмотно, говорит Андрей. В компании «Мотив» TagilCity.ru рассказали, что договор заключался лично клиентом при посещении офиса в 2004 году, а задолженность почти в 20 тысяч рублей образовалась всего за год. Разбираться в ситуации оператор намерен в суде. Абонент обслуживался по кредитной форме расчетов. С октября 2019 года абонент пользовался услугами связи, но при этом не вносил оплату и накопил задолженность. В мае 2020 года сотовый оператор, предупредив заранее абонента, приостановил предоставление услуг связи по договору. В настоящее время взыскание задолженности за услуги связи производится через суд. Дополнительно, к указанной выше сумме с абонента будут взысканы судебные издержки, сообщили в «Мотиве». Напомним, в Черноисточинске местные жители выступают против строительства вышки сотовой связи. Они настаивают на сносе объекта. При этом «Мотив» отмечает, что сотовое оборудование безопасно, это подтверждается заключением Роспотребнадзора. Жители поселка также заявили, что с ними не было согласовано строительство вышки. Жители Черноисточинска продолжают бороться за снос сотовой вышки «Мотива»

