На стене дома в Нижнем Тагиле появилась репродукция «Седой Урал куёт победу», ей заменили рисунок с паровозом и Драмтеатром, пишет АН «Между строк».

Фасады домов № 76 и № 82 на улице Горошникова в 2016 году были украшены рисунками. Работы были нарисованы детьми и выбраны на конкурсной основе. На стены их наносили профессиональные художники. Сегодня одну из работ заменили на репродукцию картины «Седой Урал куёт победу». Photo: АН «Между строк» Накануне в Екатеринбурге на фасаде торгового центра появился стрит-арт в виде погибшего космонавта. По словам автора, картина посвящена всем первопроходцам. В Екатеринбурге появился стрит-арт в виде космонавта с ростком дерева в шлеме

