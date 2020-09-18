Уфимский рэпер Моргенштерн и Тимати сняли совместный клип на песню «El Problema»

В своем Instagram Моргенштерн прокомментировал премьеру клипа так: «Один день, два хита, три легенды». Он нескромно сказал, что композиция является детищем «легенд двух поколений», подразумевая разницу в возрасте между ним и Тимати. А под третьей «легендой» в клипе, вероятно, имеется в виду бренд АО «Башспирт» — «Дикий мёд».