Уфимский рэпер Моргенштерн и Тимати сняли совместный клип на песню «El Problema»

Рэп-исполнители Моргенштерн и Тимати выпустили совместный клип на песню «El Problema». Премьера ролика состоялась в социальных сетях музыкантов.

Как пишет mkset.ru, поклонники исполнителей обратили внимание на самоиронию Тимати, который в песне читает такие слова: «Тимати стал делать лучше, когда ушел из Black Star’а». В своем Instagram Моргенштерн прокомментировал премьеру клипа так: «Один день, два хита, три легенды». Он нескромно сказал, что композиция является детищем «легенд двух поколений», подразумевая разницу в возрасте между ним и Тимати. А под третьей «легендой» в клипе, вероятно, имеется в виду бренд АО «Башспирт» — «Дикий мёд». Ранее компания объявила конкурс на продакт-плейсмент (неявную рекламу бренда) в клипе известного рэпера. Пресс-секретарь «Башспирта» Люция Давлиева рассказала, что премьера клипа стала первым опытом появления башкирского водочного бренда в проектах всероссийского масштаба. По ее словам, компания старалась найти современный и экономичный канал коммуникации с общественностью, что, по всей видимости, удалось. «Клип Тимати и Моргенштерна за два часа после выхода уже набрал 1 млн просмотров на ютубе. Сумма, которую мы потратили на данный проект, а это почти 6,5 млн рублей — довольно небольшая, если учесть, что совокупное число подписчиков известных рэп-исполнителей — 11 млн человек», — отметила пресс-секретарь. Она также сравнила бюджет их рекламной кампании с затратами компании Heineken, которая заплатила $45 млн за присутствие своего продукта в фильме «007: Координаты «Скайфолл». Реакция поклонников исполнителей на клип пока неоднозначная. Кто-то считают, что коллаборация получилась, а другие говорят, что Моргенштерну до Тимати еще далеко.

