В Екатеринбурге СК начал проверку в отношении третьеклассника с ножом

Напомним, что в Екатеринбурге школьник третий год терроризирует школу: бьет других детей, специально точит карандаши и колет ими школьников, ругается матом. По словам одноклассника мальчика даже кидался на него с ножом. Однако руководство школы и родственники мальчика ситуацию не решают.