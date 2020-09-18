В Екатеринбурге СК начал проверку в отношении третьеклассника с ножом

В Екатеринбурге СК начал проверку в отношении третьеклассника с ножом

Сегодня, 09:44ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Следственный отдел по Верх-Исетскому району СКР по Свердловской области начал проверку по сообщению о третьекласснику из 74 школы, который принес в школу нож, сообщает Е1.

По словам помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, опрашиваются очевидцы, учителя и руководство школы.

По итогам проверки будет принято объективное процессуальное решение.

Напомним, что в Екатеринбурге школьник третий год терроризирует школу: бьет других детей, специально точит карандаши и колет ими школьников, ругается матом. По словам одноклассника мальчика даже кидался на него с ножом. Однако руководство школы и родственники мальчика ситуацию не решают.

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