В МФЦ не нашли нарушений в действиях сотрудницы, отказавшей тагильчанке в приеме

24 августа сотрудник филиала, расположенного на улице Космонавтов, 45, отказал в обслуживании клиентке, которая пришла на прием по талону, который оформил для нее риэлтор. Талон был оформлен на имя риэлтора, а в поле для дополнительной информации стоял адрес недвижимости, по которой проходит сделка, а также данные ее участников.