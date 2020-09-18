В МФЦ не нашли нарушений в действиях сотрудницы, отказавшей тагильчанке в приеме

В МФЦ не нашли нарушений в действиях сотрудницы, отказавшей тагильчанке в приеме

Сегодня, 13:48ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Руководство МФЦ не выявило нарушений в действиях сотрудника, который "из-за коррупции" отказал тагильчанке в обслуживании в офисе на улице Космонавтов, 45.

24 августа сотрудник филиала, расположенного на улице Космонавтов, 45, отказал в обслуживании клиентке, которая пришла на прием по талону, который оформил для нее риэлтор. Талон был оформлен на имя риэлтора, а в поле для дополнительной информации стоял адрес недвижимости, по которой проходит сделка, а также данные ее участников.

В ответ на запрос редакции в пресс-службе МФЦ рассказали, что сотрудник действовал согласно утвержденной инструкции.

В ГБУ СО «МФЦ» утвержден порядок осуществления предварительной записи на получение государственных и муниципальных услуг. Правом использования выделенного времени на прием по предварительной записи может обладать только физическое лицо, чье ФИО было указано в форме заполнения на сайте МФЦ и не может быть передано третьим лицам, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МФЦ.

Кроме того, МФЦ отрицает, что в талоне были указаны данные клиентов.

Согласно сведениям, содержащимся в программе СУО «Дамаск» (система управления очередью) […] ФИО иных лиц в талоне отсутствуют. Поскольку работник МФЦ, отказавший в приеме документов, действовал в рамках возложенных на него обязанностей, МФЦ не в праве применять в отношении данного работника меры дисциплинарного взыскания, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что именные талоны предусмотрены для того, чтобы не допустить коррупционных действий и нелегальной реализации бесплатных талонов.

Обратившаяся в редакцию тагильчанка настаивает, что имена клиентов точно были указаны, так что оснований считать действия коррупционными нет:

Подошли указанные в талоне люди, именно по этой недвижимости, не другие люди. Не понимаю, какая тут коррупция? Почему сотрудник в этом не разобрался?

Напомним, сотрудник МФЦ отказал в приеме клиентке из-за того, что его якобы могут обвинить в коррупции, так заявила администратор Татьяна Старинская, сославшись на приказ руководства. Взять новый талон тагильчанке не позволили. Девушке пришлось сдать билеты на самолет и понести убытки из-за отложенной на несколько дней сделки.

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