В уральском посёлке к защищавшим больницу детям-пикетчикам нагрянула полиция

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация о том, что органы внутренних дел Серова хотят привлечь к ответственности участников пикета не является правдой. Полицейские просто разъясняли людям закон о митингах и его возможные последствия.