В уральском посёлке к защищавшим больницу детям-пикетчикам нагрянула полиция

В поселке Восточный Серовского городского округа полиция опрашивает несовершеннолетних детей, которые вышли на одиночные пикеты за сохранение местной больницы, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, родителей уже вызывали в полицию, угрожали возбуждением дела и штрафом в 20 тысяч рублей. Дети-активисты хотели добиться ремонта единственной больницы в поселке, именно с этой целью и были проведены пикеты. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация о том, что органы внутренних дел Серова хотят привлечь к ответственности участников пикета не является правдой. Полицейские просто разъясняли людям закон о митингах и его возможные последствия. Напомним, что жительнице Екатеринбурга выписали штраф в размере 10 тысяч рублей за вынужденное нахождение на пикете с плакатами. Свердловчанке выписали штраф за вынужденное нахождение на пикете с плакатами

