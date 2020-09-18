В уральском посёлке к защищавшим больницу детям-пикетчикам нагрянула полиция

По словам источника, родителей уже вызывали в полицию, угрожали возбуждением дела и штрафом в 20 тысяч рублей.
Дети-активисты хотели добиться ремонта единственной больницы в поселке, именно с этой целью и были проведены пикеты.
По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация о том, что органы внутренних дел Серова хотят привлечь к ответственности участников пикета не является правдой. Полицейские просто разъясняли людям закон о митингах и его возможные последствия.
Напомним, что жительнице Екатеринбурга выписали штраф в размере 10 тысяч рублей за вынужденное нахождение на пикете с плакатами.