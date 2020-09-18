Заболевшие COVID-19 свердловские врачи пожаловались на отсутствие страховых выплат

По словам координатора регионального отделения «Альянс врачей» Натальи Эйсмонт, сейчас два медика готовят документы в суд.
Это будет прецедент по всей России,говорит Наталья Эйсмонт.
Часто заразившимся медикам отказывают в выплате страховки под предлогом того, что они заболели не на работе, а на на жалобы врачей приходят отписки.
На данный момент «Альянс врачей» получил уже 15 жалоб от медиков, при этом некоторые из них на невыплату или задержку коронавирусных надбавок.
Напомним, что в Екатеринбурге медики НИИ ОММ собираются устроить пикет из-за отсутствия «ковидных» доплат.