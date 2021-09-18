Бобры борются с дорожниками за плотину и воду в реке под Нижним Тагилом

Для проезда через реку Чауж требуются водопропускные трубы. Поэтому специалисты их регулярно прочищают, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
А бобрам требуется вода, поэтому они постоянно перегораживают трубы ветками и глиной.
И то, что проезжающим кажется навалом веток, прибитых к переезду течением, на самом деле является инженерным сооружением, обеспечивающим жизнь бобрового государства, сообщает пресс-служба мэрии.
Таким образом, днем сотрудникам ООО «УБТ-Сервис» приходится расчищать трубы, а за ночь бобры восстанавливают плотину и подготавливают заготовки для ремонта.