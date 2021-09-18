Бобры борются с дорожниками за плотину и воду в реке под Нижним Тагилом

Бобры борются с дорожниками за плотину и воду в реке под Нижним Тагилом
Бобры борются с дорожниками за плотину и воду в реке под Нижним Тагилом
Сегодня, 14:44ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Бобры и работники «УБТ-Сервис» борются за плотину и трубы на реке Чауж под Нижним Тагилом.

Для проезда через реку Чауж требуются водопропускные трубы. Поэтому специалисты их регулярно прочищают, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

А бобрам требуется вода, поэтому они постоянно перегораживают трубы ветками и глиной.

И то, что проезжающим кажется навалом веток, прибитых к переезду течением, на самом деле является инженерным сооружением, обеспечивающим жизнь бобрового государства, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Таким образом, днем сотрудникам ООО «УБТ-Сервис» приходится расчищать трубы, а за ночь бобры восстанавливают плотину и подготавливают заготовки для ремонта.

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Нижний Тагил
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