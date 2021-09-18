Извращенец в метро и смерть военных в пожаре. Итоги дня в Свердловской области

В Заречном во время голосования на участке № 1794 молодой человек опустил в урну пачку бюллетеней. Об этом сообщили в соцсетях. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как гражданин вышел из кабинки для голосования со свернутой пачкой бюллетеней и начал опускать их в урну. Информация была опровергнута в Центре общественного наблюдения. Там доказали, что видео было сделано на другом участке. Данные о нарушении не подтверждаются.