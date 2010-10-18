25 человек получили травмы в результате ДТП за прошедшую неделю

Выявлено нарушений ПДД:

•среди водителей - 2660, из них:

•управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 42

•управление транспортным средством без прав – 14

•нарушение скоростного режима – 1280

•непредоставление преимущества в движении пешеходам – 240

•неиспользование ремней безопасности –292

•нарушение правил перевозки детей – 126

•среди пешеходов – 1191.

15 октябряв 8 часов водитель автомашины «КИА-СПЕКТРА», мужчина 1973г.р., двигаясь со стороны НТИИМ в сторону автодороги Н. Тагил –Екатеринбург, допустил наезд на пешеходов, перебегавших проезжую частьдороги слева направо по ходу движения транспортного средства. Врезультате ДТП две девочки,1999 г.р. и 2003 г.р., получили ушибы тела.После оказания медицинской помощи отпущены домой. Предварительнаяпричина ДТП: переход дороги в неустановленном месте.

16 октября в 13.35 водитель автомашины «КИА-СЕРАТО», мужчина 1962 г.р.,следуя по ул. Юности, на пересечении с ул. Энтузиастов допустил наезд настоящую «ТОЙОТУ-КАРИНУ», водитель – женщина 1978 г.р. После чеговодитель КИА допустил наезд на стоящий трамвай. В результате ДТПводитель КИА получил перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника,перелом костей таза, госпитализирован в ЦГБ№1. Пассажиры КИА: мужчина1961 г.р. с диагнозом: закрытый переломом ребер - отпущен домой; мужчина1966 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, переломбедра - госпитализирован в ЦГБ№1. Предварительная причина ДТП: нарушениескоростного режима.

17 октября в 20.35 водитель ВАЗ-2110, мужчина 1970 г.р., на пересеченииулиц К. Маркса – Красноармейская допустил столкновение со встречнойавтомашиной ВАЗ – 2114, водитель - мужчина 1990 г.р. В результате ДТПводитель «десятки» получил ушиб грудной клетки, ушиб носа. Водитель ВАЗ –2114 получил ушиб правого коленного сустава, ушиб носа. ПассажирВАЗ-2114, мужчина 1990 г.р., с диагнозом: перелом ключиц -госпитализирован в ЦГБ№3.Предварительнаяпричина происшествия:нарушение очередности проезда.