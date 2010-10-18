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25 человек получили травмы в результате ДТП за прошедшую неделю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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25 человек получили травмы в результате ДТП за прошедшую неделю

18 октября 2010, 10:02ОбществоОльга
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