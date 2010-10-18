Девиз Дня города на ближайшие два года могут предложить тагильчане

Как отмечает официальный городской портал ntagil.org, к юбилею город должен преобразиться – улицы, парки и скверы озеленят, в кварталах и дворах будут наводить чистоту. Слоган празднования Дня города в ближайшие два года должен соответствовать тематике - благоустройство Нижнего Тагила, быть ярким, звучным, выразительным, не повторять общеизвестных девизов и слоганов прошлых лет. Свои варианты девиза вы можете присылать в Администрацию города до 15 ноября по адресу: 622034, Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, Администрация города или по электронной почте tagadm@yandex.ru, либо можно заполнить форму заявки на официальном сайте города www.ntagil.org в разделе «Предложи девиз Дня города».