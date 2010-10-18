Известный фестиваль отменят из-за нехватки туалетов
18 октября 2010, 14:43ОбществоОльга
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Известный британский музыкальный фестиваль «Гластонбери» не состоится в 2012 г. из-за нехватки туалетов. Дело в том, что спрос на биокабинки значительно возрос благодаря Олимпийским играм, которые пройдут в Лондоне в том же году.
В итоге переносные туалеты резко подорожали. Об этом соссылкой на The Guardian сообщает «Утро.ru». Теперь у организаторов шоу простонет средств, чтобы купить достаточное количество кабинок. «Мыбронировали туалеты давно, но все они были проданы. Мы решили, чтоОлимпийский год - самое время перевести дух», - сказал представительфестиваля Джона Шерлоу. В прошлом году для посетителей фестиваля - а ихбыло около 190 тысяч человек - работало 3,225 тыс. туалетов.
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