Известный фестиваль отменят из-за нехватки туалетов

В итоге переносные туалеты резко подорожали. Об этом соссылкой на The Guardian сообщает «Утро.ru». Теперь у организаторов шоу простонет средств, чтобы купить достаточное количество кабинок. «Мыбронировали туалеты давно, но все они были проданы. Мы решили, чтоОлимпийский год - самое время перевести дух», - сказал представительфестиваля Джона Шерлоу. В прошлом году для посетителей фестиваля - а ихбыло около 190 тысяч человек - работало 3,225 тыс. туалетов.