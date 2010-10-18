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Известный фестиваль отменят из-за нехватки туалетов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Известный фестиваль отменят из-за нехватки туалетов

18 октября 2010, 14:43ОбществоОльга
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