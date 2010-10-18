Небольшое потепление ожидает тагильчан в середине недели
18 октября 2010, 15:50ОбществоАнка
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К середине недели в Нижнем Тагиле немного потеплеет.
Как сообщают синоптики свердловского Гидрометцентра, в выходные в регионе был отмечен небольшой снег. Ночью преобладала температура 0,-5°, днем +2,+8°. Слабый снег при движении очередного атмосферного фронта вероятен и завтра. К середине недели немного потеплеет. В период 20-22 октября средняя суточная температура составит +2,+4°, что выше нормыэтих дней на 2-3°.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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