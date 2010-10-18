Небольшое потепление ожидает тагильчан в середине недели

Как сообщают синоптики свердловского Гидрометцентра, в выходные в регионе был отмечен небольшой снег. Ночью преобладала температура 0,-5°, днем +2,+8°. Слабый снег при движении очередного атмосферного фронта вероятен и завтра. К середине недели немного потеплеет. В период 20-22 октября средняя суточная температура составит +2,+4°, что выше нормыэтих дней на 2-3°.