Новая услуга от сервисного центра Европа Авто Тагил - восстановительная полировка кузова
Мы рады Вам сообщить о предоставлении новой услуги - восстановительной полировки кузова.
Назначение восстановительной полировки кузова следует из ее названия - это восстановление блеска заводского лакокрасочного покрытия, которое за время эксплуатации подвергается воздействию внешних факторов. К этим факторам можно отнести механическое воздействие, в том числе от пыли и грязи, химическое воздействие агрессивных веществ, а также влияния солнечного излучения.
Восстановительная полировка происходит в два-три этапа, во время которых поверхность лака последовательно обрабатывается. Удаляются мелкие царапины, потертости, помутнения лака, наслоения химических веществ, а также опыл, возникающий после ремонтной окраски кузова.
Мы ждем Вас в автоцентре Европа Авто Тагилна Красноармейской, 198 а, ежедневно с 9:00 до 21:00.Придайте своему автомобилю нарядный блеск!
Подробности по многоканальному телефону: (3435) 48-04-64