Новая услуга от сервисного центра Европа Авто Тагил - восстановительная полировка кузова

Назначение восстановительной полировки кузова следует из ее названия - это восстановление блеска заводского лакокрасочного покрытия, которое за время эксплуатации подвергается воздействию внешних факторов. К этим факторам можно отнести механическое воздействие, в том числе от пыли и грязи, химическое воздействие агрессивных веществ, а также влияния солнечного излучения.